IAEA: Zaporijya Nükleer Santali acil durum jeneratörleriyle çalışıyor

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IAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali başta olmak üzere, diğer tesislere ilişkin bilgi paylaştı.

Rafael Mariano Grossi, sabah erken saatlerde Zaporijya Nükleer Santrali’nin dış enerji kaynağı ile bağlantısının tamamen kesildiğini, bunun 750 kilovatlık bir güç sağladığını, 320 kilovatlık yedek enerji kaynağının da birkaç gün önce zarar gördüğü için tamir edildiğini söyledi.

"Sonuç olarak 20 adetten oluşan bütün acil durum mazot jeneratörleri aktif hale getirildi" diyen Grossi, tesisin temel enerjisinin bu jeneratörlerden elde edildiğini, tesiste 15 gün yeterli olacak oranda mazotun bulunduğunu, santralin 6 ünitesinden 2'sinin "sıcak kapalılık durumundan soğuk kapalılık durumuna" getirildiğini ifade etti.

“SON SAVUNMA HATTI”

Grossi, ülkedeki diğer nükleer santrallerde benzer aciliyette bir durumun bulunmadığını aktararak şöyle devam etti:

"Şimdi bir kez daha Zaporijya Nükleer Santrali, 'son savunma hattı' olan acil durum jeneratörleriyle çalışıyor. Bu, Zaporija’nın tüm dış gücünü kaybettiği ve acil durum modunda çalışmak zorunda kaldığı 6. kez, tekrar ifade etmek istiyorum, 6. kez. Avrupa’nın en büyük nükleer santralinden bahsettiğimizi hatırlatmak isterim. Peki biz ne yapıyoruz? Şu an bu odada oturup bunun olmasına nasıl izin verebiliriz? Bu, böyle devam edemez."

Bu gelişmeler karşısındaki kayıtsızlığı hayretle karşıladığını vurgulayan Grossi, IAEA olarak görevlerinin nükleer güvenliği sağlamak olduğunun altını çizdi.

“NÜKLEER GÜVENLİK İÇİN ŞİMDİ HAREKETE GEÇİLMELİ”

Grossi, nükleer güvenliğin şansa bırakılamayacağına işaret ederek "Bu odada bulunanlar başta olmak üzere herkese çağrıda bulunuyorum, santralin emniyet ve güvenliğini korumakla mükellefiz ve bu yükümlülüğümüzü şimdi yerine getirmek zorundayız" dedi.

Bir an evvel eyleme geçilmesi gerektiğini belirten Grossi, bu hususa ilişin acil temas ve görüşmelerini sürdüreceğini kaydetti.