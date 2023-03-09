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Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazında altın ve döviz bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 6 Şubat'taki Maraş merkezli depremlerde yıkılan 4 binanın enkazında yakın akrabalarının eşyalarını arayan kişi tarafından altın ve döviz bulundu.
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kürdistan ziynet eşyası Diyarbakır Bağlar

HABER MERKEZİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan 4 binanın enkazında bulunan ziynet eşyası ve döviz yetkililere teslim edildi.

Bağlar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, depremde kaybettiği yakın akrabalarına ait eşyaları arayan N.Y.B, poşet ve çorap içerisinde saklanmış altın kolye, 8 çeyrek altın, 3 burma bilezik, 2 küpe, yüzük, 3 bin 500 euro ile saat buldu.

N.Y.B, hayatını kaybeden vatandaşlara ait altın ve dövizi belediye ve polis gözetiminde tutulan tutanakla sahiplerine ulaştırılmak üzere yetkililere teslim etti.

Bağlar Belediyesi görevlilerince şu ana kadar 200 bin lira değerinde altın ve para bulunularak tutanakla adli makamlara teslim edildiği belirtildi. (Kaynak: AA)

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