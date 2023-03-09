Neçirvan Barzani BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile ikili ilişkileri görüştü

ERBİL (K24)

Bugün resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) giden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Neçirvan Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kardeşim BAE Devlet Başkanı’nın davetiyle onunla bir araya gelmekten mutluyum” dedi.

Görüşmede BAE, Kürdistan Bölgesi ve Irak ilişkilerinin ele alındığını belirten Neçirvan Barzani, ilişkilerin daha da güçlendirilmesine vurgu yaptıklarını kaydetti.