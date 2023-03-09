Neçirvan Barzani BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile ikili ilişkileri görüştü
ERBİL (K24)
Bugün resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) giden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
Neçirvan Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kardeşim BAE Devlet Başkanı’nın davetiyle onunla bir araya gelmekten mutluyum” dedi.
Görüşmede BAE, Kürdistan Bölgesi ve Irak ilişkilerinin ele alındığını belirten Neçirvan Barzani, ilişkilerin daha da güçlendirilmesine vurgu yaptıklarını kaydetti.
سعدت بلقاء الاخ العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة تلبيةً لدعوته الكريمة. بحثنا العلاقات الثنائية بين العراق وخاصة اقليم كوردستان والامارات وسبل تعزيزها وتنميتها على جميع المستويات، كما ناقشنا عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/56FI5xn8xB— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) March 9, 2023