Politika

Neçirvan Barzani BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile ikili ilişkileri görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemi vurguladı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan görüşme

ERBİL (K24)

Bugün resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) giden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Neçirvan Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kardeşim BAE Devlet Başkanı’nın davetiyle onunla bir araya gelmekten mutluyum” dedi.

Görüşmede BAE, Kürdistan Bölgesi ve Irak ilişkilerinin ele alındığını belirten Neçirvan Barzani, ilişkilerin daha da güçlendirilmesine vurgu yaptıklarını kaydetti.

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