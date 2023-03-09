Yaşam

Oscar ödüllü yönetmenden Elon Musk belgeseli geliyor

Twitter'ın sahibi ve dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın hayatı belgesel oluyor.
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Elon Musk
Elon Musk
ABD Elon Musk Alex Gibney Twitter Belgesel

HABER MERKEZİ

Tesla, SpaceX ve Twitter’a sahip olan Musk’ın hayatını konu alacak belgeselin yönetmenliğini Oscar ödüllü Alex Gibney üstlenecek.

Steve Jobs: The Man in the Machine, Sıfır Saldırısı ve Karanlığa Taksi (Taxi to the Dark Side) gibi yapımlara imza atan yönetmenin bir belgesel çekeceği haberini geçtiğimiz günlerde Musk da doğrulamıştı.

Musk, kendisi hakkında bir belgesel çekildiğini yazan bir tweet’e "Belgesel çok ses getirecek" cevabını yazdı.

Yönetmen Gibney yaptığı açıklamada “Bu film üzerinde bir süredir aralıksız çalışıyorum ve bu konuda çok heyecanlıyım. Benimle çalışan bu olağanüstü gruptan çok memnunum" dedi.

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