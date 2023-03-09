Politika

AB Komisyonu Başkanı: Rusya’nın kasıtlı olarak sivilleri hedef alması savaş suçudur

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya'nın kasıtlı olarak sivilleri ve enerji altyapısını hedef alması savaş suçudur" dedi.
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Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
avrupa Ursula von der Leyen Ukrayna

HABER MERKEZİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları sonrasında görüşme yaptı.

Von der Leyen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Zelenskiy ile dün geceki saldırılar hakkında görüştüğünü belirterek, "Rusya'nın kasıtlı olarak sivilleri ve enerji altyapısını hedef alması savaş suçudur" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, saldırıların Ukrayna'nın AB yolundaki reform çabalarını ilerletme konusundaki ortak kararlılığı güçlendirdiğini ifade etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, dün gece Rusya'nın Ukrayna’nın kritik önem arz eden altyapısına 81 füze saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

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