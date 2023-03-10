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Adıyaman, Kayseri ve Samsun’da deprem

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.1, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 4.8 ve Samsun’un Çarşamba ilçesinde 4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
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HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,24 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KAYSERİ

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin Hacılar ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmediğini, birimlerin saha kontrol çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı paylaşımda, "İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde. Lütfen resmi açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun" ifadelerini kullandı.

SAMSUN

Ayrıca AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de Samsun'un Çarşamba ilçesinin 69,71 kilometre açığında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin deniz yüzeyinin 19,26 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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