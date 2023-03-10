Erdoğan saat 14.00'te seçim kararını açıklayacak
HABER MEKREZİ
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta seçim yapılması kararını bugün açıklayacak.
Erdoğan, saat 14.00'te Beştepe'de açıklama yapacak ve seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzalayacak.
Erdoğan'ın Anayasa'nın 116. maddesine dayanarak alacağı karar Resmi Gazete'de yayımlanacak. 60 gün sonraki ilk pazar olan 14 Mayıs'ta da sandık kurulacak.
Erdoğan, pazartesi günü Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.