Politika

Erdoğan seçim kararını açıklıyor

Erdoğan 14 Mayıs'ta seçim yapılması kararını bugün saat 14.00'te Beştepe'de açıklayacak.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan seçim kararı açıklama

HABER MEKREZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta seçim yapılması kararını bugün açıklayacak.

Erdoğan, saat 14.00'te Beştepe'de açıklama yapacak ve seçimin yenilenmesine ilişkin kararı imzalayacak.

Erdoğan'ın Anayasa'nın 116. maddesine dayanarak alacağı karar Resmi Gazete'de yayımlanacak. 60 gün sonraki ilk pazar olan 14 Mayıs'ta da sandık kurulacak.

Erdoğan, pazartesi günü Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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