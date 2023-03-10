HDP: Kapatma davası seçim sonrasına bırakılsın

HABER MERKEZİ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Fox TV’de katıldığı programda kapatma davası, aday çıkarma ve bakanlık iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kapatma davasıyla ilgili kararın seçim sonrasına bırakılması için yeniden başvuru yapacaklarını belirten Mithat Sancar, “Böyle bir belirsizliğin seçmenlere yaşatılması kabul edilebilir değil, YSK seçim takvimini açıkladıktan sonra hukukçularımızla değerlendireceğiz süreci uzatmadan başvurumuzu yapacağız” dedi.

“MUHATABIMIZ KILIÇDAROĞLU”

“Masayla ayrı bir görüşmemiz söz konusu değil” diyen Sancar, “Daha önce açıkladığımız gibi parlamento seçimlerine kendi ittifaklarımızla gideceğiz ama masayla ayrı bir görüşmemiz söz konusu değil. muhatabımız Kılıçdaroğlu” ifadelerini kullandı

HDP’ye bakanlık iddialarına da değinen Sancar, “Böyle bir beklentimiz yok, bu tartışmanın içine çekilmeyi bile geçersiz manevra olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME

Sancar, Kılıçdaroğlu ile ne zaman görüşeceklerine dair soruya şu yanıtı verdi:

“Bize şu an ulaşan bir randevu talebi yok. Kılıçdaroğlu geldiğinde somut yol haritası üzerinde konuşacağız sonrasında da aday çıkarıp çıkarılmaması yönündeki kararı yetkili organlarımız ve ittifakımızla değerlendireceğiz.”