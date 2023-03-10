Rus paralı asker grubu Wagner: Telefon hatlarını kapattılar, Kremlin'e erişemiyoruz

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Rus paralı asker şirketi Wagner Grubu'nun lideri Yevgeni Prigojin, Telegram hesabından perşembe günü paylaştığı mesajda, Savunma Bakanlığı'ndan daha fazla mermi ve mühimmat talep ettiği için devlete ait ilgili birimlere erişiminin durdurulduğunu savundu.

Wagner lideri, paylaşımında “"Mühimmat istememi engellemek için tüm ofislerdeki ve Wagner birimlerindeki devlete ait özel telefon hatlarını kapattılar. Karar mercileriyle iletişimimi kestiler” ifadelerini kullandı.

Şubattan beri Prigojin, Donetsk'teki Bahmut cephesindeki çatışmalara destek için Savunma Bakanlığı'ndan ek mermi ve mühimmat talep ediyor. Bakanlık, geçen ay Wagner'e talepleri doğrultusunda cephane gönderildiğini açıklasa da Prigojin bunun yeterli olmadığını savunmuş ve Wagner savaşçılarını zor durumda bıraktığı için Kremlin'i ihanetle suçlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Prigojin, pazartesi günü yaptığı açıklamada söz verilen mühimmatların sağlanmaması durumunda Bahmut cephesindeki muharebenin kaybedilebileceğini söylemişti.

Ayrıca Wagner lideri, salı günkü açıklamasında da Wagner çalışanlarının Rus ordusu karargahlarına girişinin yasaklandığını öne sürmüştü. Kremlin'dense iddialara ilişkin yorum yapılmamıştı.

Wagner ve Rus ordusu arasında Bahmut'un komşusu Soledar'a ocakta düzenlenen saldırılarda da gerginlik yaşanmıştı.

Savunma Bakanlığı, şehrin Rus ordusundaki paraşütçüler tarafından ele geçirildiğini savunurken, Prigojin ise zaferin Wagner askerleri sayesinde kazanıldığını öne sürmüştü. Bakanlık bunun üzerine cesur mücadeleleriyle Soledar'ın kazanılmasına katkı sağladıkları için Wagner savaşçılarına da teşekkür etmişti.

Putin'in verdiği “askeri operasyon” emriyle geçen yıl 24 Şubat'ta başlayan savaştaki en ağır çatışmalardan biri Bahmut'ta yaşanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, çarşamba günkü açıklamasında ağır bombardımana tutulan Bahmut'ta direnişe devam edeceklerini söylemişti.

Zelenskiy, Bahmut'un çok önemli olduğuna dikkat çekerek, Rus askerlerin burayı ele geçirmesi halinde Ukrayna'nın doğusundaki diğer şehirlere geçişlerinin kolaylaşacağını ifade etmişti.

Bahmut Belediye Başkanı Yardımcısı Oleksandr Marçenko ise cumartesi günkü açıklamasında, şehrin neredeyse tamamen yerle bir olduğunu belirtmişti.