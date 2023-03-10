Politika

Papa: Çok yorulursam istifa ederim

Daha önce istifa mektubunun hazır olduğunu söyleyerek gündem olan Papa Francis, son açıklamasında da istifaya yeşil ışık yaktı.
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dünya Papa Francis istifa açıklama

HABER MERKEZİ

İtalyan medyasına konuşan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, “çok yorulursa istifa edeceğini” açıkladı.

Son dönemde sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrılabileceği iddia edilen 86 yaşındaki Papa Francis, “Olayları algılamayacağımı düşündüğüm ve meseleleri açıkça göremeyecek kadar yorgun olduğum zaman görevden ayrılırım” dedi.

“Yaşlıyım ve fiziksel direncim azaldı” diye konuşan Papa, geçirdiği diz ameliyatı sonrası tekerlekli sandalyeyle dolaşmaktan dolayı rahatsız olduğunu da anlattı.

İstifa iddialarını daha önce reddeden Papa Francis, bu görevin ancak olağanüstü koşullarda bırakılabileceğini söylemiş ve istifa etmeyi düşünmediğini açıklamıştı.

Bir önceki Papa Benedikt, 2013'te uzun yıllar sonra papalık görevinden istifa eden ilk isim olmuştu.

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