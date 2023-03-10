Politika

ABD istihbaratı: İran, El Kaide’nin güvenli limanı

ABD istihbaratının “2023 Yıllık Tehdit Değerlendirme Raporu”nda, El Kaide’nin liderlerinin, Afganistan’daki Taliban yönetimine adapte olmaya çalışırken İran’ı da “güvenli liman” olarak kullanmaya devam etmek istediği belirtildi.
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ABD İran El Kaide Rapor

HABER MERKEZİ

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünce yayımlanan raporun, “Global Terörizm” alt başlığında, IŞİD ve El Kaide’nin 2023’te de ABD için tehdit oluşturmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Raporda, El Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri’nin 2022’de öldürülmesiyle örgütün Afganistan’daki planlarının “altüst” olduğu savunulurken “Grup (El Kaide), varlığını sürdürmek için bölgesel ortaklarına bel bağlamaya devam ediyor. Bazı El Kaide liderleri de İran’ı güvenli liman olarak kullanmayı sürdürmek isterken Afganistan’daki Taliban’ın kısıtlamalarına da alışmaya çalışıyor” denildi.

Çin’in uluslararası egemenlik arayışı, Rusya-Ukrayna Savaşı ile İran ve Kuzey Kore’nin ABD’ye yönelik tehditlerine değinilen raporda, iklim değişikliği ve sağlık güvenliğinin küresel bazda sorun olmaya devam edeceği değerlendirmelerine yer verildi.

El-Kaide kurucusu Usame Bin Ladin’in halefi Eymen ez-Zevahiri’nin 31 Temmuz’da başkent Kabil’in merkezinde ABD’nin insansız hava aracı (İHA) ile öldürüldüğü açıklanmıştı. ABD ile Taliban arasında ez-Zevahiri’nin öldürülmesinin ardından ilk üst düzey görüşmenin Katar’ın başkenti Doha’da yapıldığı bildirilmişti. 

 

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