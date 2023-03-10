Erdoğan imzaladı: Türkiye 14 Mayıs’ta seçime gidiyor

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı.

İmza sonrası açıklama yapan Erdoğan, “Biraz önce Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalıyorum. Buna göre; 2 ay sonraki ilk pazar günü milletimiz cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir. Seçimlerin yenilenmesi kararı ülkemize, milletimize ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Erdoğan, “Bilindiği gibi seçimin 14 Mayıs güncellenmesi kararını kamuoyuyla zaten paylaşmıştık” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her şeyden önce 18 Haziran'da üniversite sınav takvimiyle çakışan bir tarihti. Yurt içinde ve yurt dışından vatandaşlarımızın Hac vazifesini gerçekleştireceği tarihe geliyor. Alternatif olarak 14 Mayıs tarihini teklif ettik. Bu tarihin milletimizin nezdinde hüsnü kabul gördüğünü biliyoruz. Ancak ülkemizin 6 Şubat'ta yaşadığı 2 deprem, Seçim Tarihi ve çalışmalarını gündemimizden çıkardı. 11 ilde yüreklerimizi yakan can ve mal kayıplarına yol açtı.”

Türkiye Cumhurbaşkanı, “Depremin ilk günlerindeki ağır kış şartları ve hasar gören altyapı, işimizi hayli güçleştirmiş olsa da yol açarak insanlarımızın yardımına koştuk. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen depremde 47 binin üzerinde insanımızı vefat ederken 115 binden fazla vatandaşımız da yaralı olarak kurtuldu” dedi.

“Şehirlerimizi yerle yeksan eden afette milyonlarca vatandaşımız evini kaybederken, milyonlarca vatandaşımız da sarsıntılar sebebiyle evine giremez hale geldi” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, belediyeleriyle STK'larıyla dost ülkelerinden gelen kardeşleriyle ilk gününden itibaren depremle uğraştık. Konteyner kentlerimizle, depremzedelerimize daha iyi barınma imkanları sağlıyoruz. Kalıcı konutlarımıza da her gün yeni temeller atarak devam ediyoruz. 319 bin haneyi tamamlayarak hemen hak sahiplerine teslim etmek. Toplamda 800 binden fazla konut barındıran, yıkık, yıkılacak 270 bin binayı ortadan kaldırarak depremde zarar gören şehirlerimizi sıfırdan kurmaktır.”

Erdoğan, “Biz tüm dikkatimizi depremin yaralarını sarmaya ve yeni şehirlerimizi yeniden inşa ederken seçim takvimi de sürüyordu” şeklinde konuştu.

“KARARIN RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMASININ ARDINDAN YSK İLAN EDECEKTİR”

Deprem bölgesindeki gelişmelere değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Depremzedelerimizin yaralarını sarmak, şehirlerimizi yeniden inşa etmek için ülkemizin Seçim gündemini bir an önce geride bırakması şarttır. Bu anlayışla ve anayasanın bize verdiği yetkiyle seçimleri 14 Mayıs'ta yenileme kararını uygulamaya geçiriyoruz. Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından YSK ilan edecektir. Bugün mükerrer sayıda da yayınlanması olacaktır. Bu vesileyle olayın ne kadar hızla devam ettiğini hatırlatmak istiyorum. Parlamentoda muhalefetin bazı temsilcilerin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bizim bölgeye ne zaman gittiğimizden haberi olmayan garipler, ilk gün bakan arkadaşlarım tamamıyla deprem bölgelerindeydi. Bütün bunlarla beraber belediye başkanlarımız deprem bölgelerindeydi. Bende hemen 2. gün deprem bölgesine ulaştım. Arından ikinci turda da Devlet Bey'le beraber buraları dolaşmaya aynı şekilde sayın Destici ile dolaşmaya başladık. Biz yaralıyız, hanımefendi konuşuyor. Hatay milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar. Biz sadece Hatay değil, 11 ilin 11'inde de aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz.”

SEÇİMLERİN YENİLENMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Öte yandan Erdoğan'ın 8 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzalamasının ardından söz konusu karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116’ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.