İran ile Suudi Arabistan diplomatik ilişkileri yeniden kurmak için anlaştı

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İran ile Suudi Arabistan 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılması konusunda anlaştı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran- Riyad ilişkilerini normalleştirmek için 6 Mart'ta Çin'in başkenti Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla müzakerelere başlayan İran ve Suudi Arabistanlı üst düzey güvenlik yetkilileri anlaşmaya vardı.

Tahran ile Riyad arasında 7 yıl sonra varılan anlaşma, İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan ortak açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, İran ve Suudi Arabistan'ın iki ay içerisinde diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin ve temsilciliklerin karşılıklı olarak yeniden açılması konusunda anlaştıkları belirtildi.

İlk etapta Suudi devlet medyası İran'la anlaşma haberi geçmedi, Çin devlet medyası da böyle bir habere yer vermedi.

Ancak İran'ın Tasnim ve Nur haber ajansları, Pekin'deki görüşmelerin görüntülerini yayımladı. Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, bir Suudi yetkili ve Çin'in baş diplomatı konumundaki Wang Yi'nin aynı masada olduğu gözlendi.

İran devlet televizyonu, "Pekin'de alınan kararın uygulanmasının ardından iki ülkenin dışişleri bakanları, karşılıklı büyükelçi atama hazırlığı kapsamında bir araya gelecek" dedi.

İki ülke dışişleri bakanlarının da sürecin yürütülmesi ve ayrıntıların netleştirilmesi için yakın zamanda bir araya geleceği aktarıldı.

​İRAN- SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti. İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.