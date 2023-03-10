Politika

YSK'dan seçim kararı: İkinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir" dedi.
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türkiye seçim YSK

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak ilan etmesinin ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, açıklamalarda bulundu.

Yener, milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.

Yener, "Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine YSK yaptığı toplantıda 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılması olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs tarihi belirlenmiştir. Çalışmalara devam ediyoruz. Birazdan kamu görevlilerin istifası için tarih belirlenecek" dedi.

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