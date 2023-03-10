Adıyaman Valisi istifa etti

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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar görevinden ayrıldı.

Vali Mahmut Çuhadar yaptığı açıklamada, sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi.

Adıyaman Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden, Çuhadar imzasıyla yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun."

Maraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Adıyaman'da depremin ikinci gününde kurtarma ve yardım çalışmalarının eksik kalması nedeniyle depremzedeler Valilik binasını basmış ve Çuhadar'ı protesto etmişlerdi. Çuhadar'ın depremzedelere gülmesi tepkiye yol açmıştı.