Politika

Rusya: Gelecekte komşu ülke Ukrayna ile ikili ilişkiler kaçınılmaz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın komşu ülkesi Ukrayna ile ilişkilerinin gelecekte kaçınılmaz olduğunu söyledi.
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Dmitriy Peskov
Dmitriy Peskov
dünya Dmitriy Peskov Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın komşu ülkesi Ukrayna ile ilişkilerinin gelecekte kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkilere değinen Peskov, "Rusya'ya karşı nefretle dolu tüm propaganda akışlarına ve Ukrayna halkının propaganda tarafından kandırılmasına rağmen ülkede, ikili ilişkilerimizin geleceğine dair bazı ölçülü düşünce ve yaklaşımlar hala var. Bu kaçınılmaz çünkü biz komşuyuz" dedi.

"GÜRCİSTAN'DAKİ OLAYLARA RUS KARŞITI UNSURLAR DAHİL EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Peskov, Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı"yla ilgili yasa tasarısının parlamentoda onaylanmasına karşı düzenlenen protesto gösterilerine değinerek "Rusya'nın bununla ne öz ne de biçim açısından bir ilgisi var. Gürcistan'ın içişlerine karışmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu yasa tasarısının geri çekildiğine dikkati çeken Peskov, şöyle konuştu:

"Bunun yanı sıra birilerinin görünen eli bu olaya Rus karşıtı unsurları dahil etmeye çalışıyor. Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın (Salome Zurabişvili) halkına nereden hitap ettiğini görüyoruz. O, Gürcistanlılara Gürcistan'dan değil, Amerika'dan hitap ediyor. Bu, provokasyonlara yol açabilir. Durumu çok dikkatle ve büyük endişeyle takip ediyoruz."

"ERMENİSTAN'IN BAZI RUS VATANDAŞLARINA GİRİŞ YASAĞINI OLUMSUZ KARŞILIYORUZ"

Ermenistan'ın bazı Rus milletvekilleri ile medya kuruluşu temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirme kararını değerlendiren Peskov, bunu olumsuz karşıladıklarını belirtti.

Ermenistan'ın, Rusya'nın müttefik ve stratejik ortak olduğunu vurgulayan Peskov, "Bu, ikili ilişkileri bu tür durumlardan korumamızı zorunlu kılıyor" ifadesini kullandı.

 

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