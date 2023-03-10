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Depremlerde can kaybı 47 bin 932’ye çıktı

Maraş merkezli depremlerde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi.
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türkiye Deprem can kaybı Maraş

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Afet Koordinasyon Merkezindeki toplantı sonrası depremle ilgili son bilgileri paylaştı.

Soylu, 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemleri gerçekleştirildiğini bunların 6 bin 265'i yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

Soylu ayrıca şunları belirtti: 

“Malatya'da şu ana kadar 3 bin 247 konteyner kuruldu. Bunun önemli bir bölümü aileler yerleştirildi. Buradan vatandaşımıza bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarından başlıyor.

Bu ayın sonuna kadar 300 bin çadır daha dağıtılacak. 700 bine kadar ulaşacağız. Gerek THY olsun gerek diğer kargo şirketleri olsun. Onlarla beraber sürekli getirdiklerimiz var. Bu nakliyatları sağlıyoruz. Satın almaları AFAD sağlıyor.”

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