Yaşam

Siirt'te şap hastalığı: Hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı

Siirt'te şap hastalığı tedbirleri kapsamında kente hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.
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kürdistan siirt şap hastalığı yasak

HABER MERKEZİ

Valilikten yapılan açıklamada, hastalığın aşı yapılmamış büyükbaş hayvanlarda oldukça ağır seyrettiği ve verim kayıplarına neden olduğu belirtildi.

Kentte tespit edilmiş herhangi bir şap hastalığı mihrakı bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şap hastalığı mücadelesinde alınacak önlemler ile hastalığın ilimize ve ülkemizde yayılmasını engellemek için büyükbaş hayvanlarımıza yönelik olarak ilkbahar şap aşılama kampanyasının ilimizde hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerinde çalışan veteriner hekim ve sağlık, tekniker, teknisyenlerin mücbir sebep olmadıkça ikinci bir emre kadar izinlerinin kaldırılmasına, Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerinde bulunan araç ve imkanların aşılama kampanyasında kullanılmasına, ilimiz büyükbaş hayvan varlığımızın aşılanmasının hızlı bir şekilde tamamlanmasının sağlanmasına, kesim, ithalat ve ihracat dışında, il içi ve il dışı hayvan sevklerinin ikinci bir emre kadar durdurulmasına, hayvan pazarının ikinci bir emre kadar hayvan giriş ve çıkışına kapatılmasına, hayvan pazarı yakınlarında hayvan alım satımı yapılmasını engellemek üzere tedbirler alınmasına, kolluk kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak şehrin giriş ve çıkış noktalarında yol kontrollerinin artırılarak devam edilmesine karar verilmiştir."

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