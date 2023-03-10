TSK’dan Çemçemal’de PKK’ye hava saldırısı

ÇEMÇEMAL (K24)

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları Çemçemal’de PKK ait noktaları bombaladı.

K24’e konuşan Çemçemal Kaymakamı Remek Ramazan, hava saldırısının Qerehencir nahiyesindeki Seydan köyünde gerçekleştiğini belirtti.

Saldırıda yaralanan bir kişinin Çemçemal’daki hastaneye nakledildiği bildirildi.

Olay yerine ambulansların intikal ettiği belirtildi.

Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kaydedilirken, ölü ve yaralıların kimlik bilgilerine dair herhangi bir bilgiye ulaşılmadı.