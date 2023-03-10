Fatih Erbakan: Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediler, değerlendireceğiz

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etti.

Yıldırım ve Yavuz, Erbakan'ı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Binali Yıldırım, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yapılacağını hatırlattı.

Partilerarası görüşme trafiğinin yoğunlaşmaya başladığını anlatan Yıldırım, Yeniden Refah Partisi'ni ziyaretlerinde seçimlere yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Binali Yıldırım, "Çok verimli, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Arzu ediyoruz ki bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Sayın Genel Başkan Fatih Erbakan ve arkadaşları bu konuda kendi bünyelerinde değerlendirmelerini yapacaklar ve ondan sonra kararlarını kamuoyuyla paylaşacaklardır. Bize gösterdikleri bu sıcak ilgi ve ev sahipliği için bir kez daha Sayın Genel Başkan'a ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“PARTİMİZİ CUMHUR İTTİFAKI'NDA GÖRMEK İSTEDİLER”

Ziyaret dolayısıyla AK Parti heyetine teşekkür eden Fatih Erbakan ise görüşmede seçimlerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

Erbakan, şu görüşleri dile getirdi:

"Kendileri Sayın Cumhurbaşkanı'nın selamlarını bizlere ilettiler ve önümüzde yapılacak olan bu seçimlerde, 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini ifade ettiler. Bizler de yetkili kurullarımızda bu teklifi, bu daveti değerlendireceğiz, istişare edeceğiz. Kendilerine de en kısa zamanda cevap vereceğiz. İnşallah, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı adımlar atmak nasip olur, hayırlı sonuçlara vesile olur. Tekrardan bu nazik ziyaretlerinden dolayı, bu tekliflerinden, davetlerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum."