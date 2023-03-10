İngiltere ve Fransa düzensiz göçle mücadele konusunda anlaştı

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa'yla düzensiz göçü önlemek için yapılan anlaşma kapsamında Fransa kuzeyinde yeni bir gözaltı merkezi kurulacağını İngiliz ve Fransız güvenlik güçlerinin Fransa sahillerinde birlikte devriye yapacağını söyledi.

Sunak, Paris'te gerçekleştirilen Fransız-İngiliz Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ortak basın toplantısı düzenledi.

Zirveyi "ilişkilerde yeni bir başlangıç" olarak nitelendiren Sunak, düzensiz göç, enerji ve güvenlik konularının masaya yatırıldığını dile getirdi.

"Ülkelerimize girenlere suç örgütleri karar veremez" diyen Sunak, Başbakan olduktan sonra Fransa'yla Manş Denizi'ni geçen düzensiz göçmenlerle mücadele için önemli bir anlaşma yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün de bu anlaşmayı ortak sorunumuzla mücadele için örneğine rastlanmamış bir seviyeye çıkardık. Fransa'nın kuzeyinde yeni bir gözaltı merkezi oluşturacağımızı duyuruyoruz. Yeni bir komuta merkeziyle güvenlik güçlerimizi ilk kez aynı çatı altında bir araya getiriyoruz. Fransız sahillerinde devriye yapacak tamamı daha fazla insansız hava aracı ve gözlem teknolojisiyle desteklen 500 yeni güvenlik görevlisi (düzensiz göçmenleri) yakalama oranlarını daha da artıracak."

Sunak, İngiltere'de hükümetin bu hafta duyurduğu düzensiz göçle mücadele yasa taslağının insan kaçakçılarının işlerini ve düzensiz göçmenleri Manş Denizi kıyısına getiren sistemi yıkacağını da söyledi.

"UKRAYNA'YA SAVAŞI KAZANMASI İÇİN YARDIM EDİYORUZ"

Sunak, Fransa ve İngiltere'nin Avrupa'yı Rusya gazına bağımlı olmaktan kurtarabileceğini ifade ederek Fransa'yla imzalanan nükleer işbirliği anlaşmasına işaret etti.

İki ülkenin işbirliğiyle daha güvenli, sürdürülebilir ve güvenli kaynaklardan gelen enerjinin sağlanacağını kaydeden Sunak, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa güvenliğinin de tehdit altında olduğunu belirtti.

İki ülkenin Ukraynalı deniz askerlerini eğitme kararı aldığını da söyleyen Sunak, "Ukrayna'ya savaş sahasında önemli bir avantaj sağlamak ve savaşı kazanması için yardım ediyoruz." dedi.

Sunak, daha kompleks savunma sistemleri geliştirme konusunda da Fransa'yla işbirliği içinde olacaklarını belirtti.

"BİZ UKRAYNA'NIN BU SAVAŞI KAZANMASINI İSTİYORUZ"

Toplantı sonunda gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Sunak, şöyle devam etti:

"Biz Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasını istiyoruz. Bu konuda aynı düşünüyoruz. Karşı taarruza yönelik verdiğimiz tüm destekler, kapasite artırımına yönelik eğitimler savaş sahasında önemli bir avantaj sağlamaları içindir. İngiltere'den, Fransa'dan ve tüm müttefiklerden gördüğümüz tank yardımları, uzun menzilli silah yardımları, bugün açıkladığımız eğitimler tamamen Ukrayna'ya bu savaşı kazanması, sahada avantaj sağlaması, başarılı bir karşı taarruz gerçekleştirmesi için yardım edecektir. Tüm enerjimizi buraya kanalize ediyoruz."

Sunak, düzensiz göçün önlenmesi için Fransa'yla işbirliği içinde çalıştıklarını da anlatarak bu kapsamda 50 suç örgütünü çökerttiklerini 500'e yakın gözaltı yapıldığını ve sadece bu yıl binlerce göçmen botunun durdurulduğunu ifade etti.

Göçün küresel bir problem olduğuna dikkati çeken Sunak, gelecek aylarda atılacak adımlarla anlaşmanın sonuçlarının görüleceğini kaydetti.

Sunak, enflasyonun artmasındaki en büyük sebebin enerji fiyatları olduğunu hatırlatarak enerji alanında işbirlikleriyle iki ülke sanayici ve vatandaşının daha ucuz enerjiye ulaşabileceğini ifade etti.