Politika

Biden’dan İran kararı

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenliğe tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirttiği İran kaynaklı "ulusal acil durum"un uzatılmasına karar verdi.
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ABD Joe Biden İran

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik İran hükümetinin eylemlerinden kaynaklı tehditlerle başa çıkmak için 1995'te ilan edilen "ulusal acil durum"a ilişkin başkanlık kararnamesini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.

Başkan Biden, İran'ın "füzeler ile asimetrik ve konvansiyonel silahların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi çalışmaları, bölgedeki saldırganlığı, terörist gruplara verdiği destek ve Devrim Muhafızları Ordusu ile vekillerinin zararlı faaliyetleri" nedeniyle ABD'nin ulusal güvenlik, dış politika ve ekonomisine "sıra dışı ve olağanüstü" tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Bu nedenlerden dolayı Biden, 15 Mart 2023'te süresi dolan acil durum halinin bu tarihten sonra da yürürlükte kalması gerektiğini kaydetti.

 

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