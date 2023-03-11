Abdurrahman Qasimlo’nun eşi Helene Krulich yaşamını yitirdi

ERBİL (K24)

Parti içinde “Xuşke Nesrin” (Nesrin Abla) olarak anılan 89 yaşındaki Helene Krulich, dün Fransa’nın başkenti Paris’te hayata gözlerini yumdu.

Helene Krulich, “Kürt Ülkesinde Avrupalı Bir Kadın” adlı kitabında, Doğu Kürdistan ve İran’da geçirdiği yıllarda, yaşamının zorlu dönemlerini anlatıyor.

1934 yılında Çekya’da dünyaya gelen Helene Krulich, 1950’li yılların başında Abdurrahman Qasimlo ile evlendi. Çiftin Mina (1953) ve Hiwa (1955) isminde iki kızı var.

Abdurrahman Qasimlo, 1989’da İran tarafından Viyana’da İranlı heyetle yapılan görüşme sırasında öldürüldü.