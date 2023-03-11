Kültür-Sanat

Erbil’de 13. Özgürlük ve Newroz Festivali başlıyor

Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği 13. Özgürlük ve Newroz Festivali bugün başkent Erbil’de başlıyor.
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kürdistan Erbil Newroz

ERBİL (K24)

Erbil, Peşmerge müfrezelerinin desteğiyle 11 Mart 1991’de Baas rejiminden kurtarıldı. Ayrıca Kürt siyasi liderliği ile Irak hükümeti arasında 1970’te imzalanan 11 Mart Anlaşması’nın da yıldönümü. Bu anlaşma, Mele Mustafa Barzani liderliğinde başlatılan Eylül Devrimi’nin başarısı sayesinde Irak hükümetini Kürtlerin haklarını tanımaya mecbur bıraktı.

11 Mart’ın Kürt tarihi açısından önemli bir yer tutması nedeniyle başkent Erbil’de yıllardır Özgürlük ve Newroz Festivali kutlanıyor.

Erbil Valisi Omed Xoşnaw düzenlediği basın toplantısında, Erbil’in özgürlük sembolü olan Xece Bawe’nin heykelinin açılışıyla başlayacağını söyledi.

Vali Xoşnaw, bu yılki festivale çeşitli gösterilerin de eklendiğini belirterek, kültür, edebiyat, tarih, doğa ve spor konusu etkinliklerin de yapılacağını belirtti.

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