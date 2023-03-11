Başbakan: 11 Mart Anlaşması Kürdistan halkının önemli bir kazanımıdır

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, 11 Mart 1970 Anlaşması’nın yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “53 yıl önce Irak hükümet, Kürdistan halkının, Ölümsüz Barzani liderliğindeki Eylül Devrimi’nde gösterdiği savunma ve direnişi karşısında bu anlaşmayı imzalamak zorunda kaldı ve Kürdistan halkının bazı taleplerini tanıdı” dedi.

11 Mart Anlaşması’nın Kürdistan halkının önemli bir kazanımı ve tarihsel bir belge olduğunu vurgulayan Başbakan, mesajında şunları belirtti:

“Her zaman görüşme, diyalog ve müzakereyle sorunları çözmek isteyen Kürdistan halkının zafer isteği ve barışçıl mesajı üzerine bu anlaşma imzalandı. Ancak ne yazık ki dönemin Irak hükümeti, Kürdistan liderliğiyle yaptığı anlaşmadan geri adım atarak Kürdistan’a karşı taarruz ve saldırıya geçti. Irak rejiminin savaş yanlısı siyaseti sonucunda Kürdistan Bölgesi ve Irak genel olarak, büyük bir savaş, yıkım ve felaketle karşı karşıya kaldı ki halen de Kürdistan Bölgesi halkı, işlenen bu suçların mağduriyetini yaşıyor ve zararları tazmin edilmedi.

Bu vesileyle anayasal haklarımızdan taviz vermeyeceğimizi bir kez daha yineliyor, sorunların temelden, barışçıl ve anayasaya göre çözülmesi gerektiğini vurguluyoruz.”