Neçirvan Barzani: 11 Mart Anlaşması büyük bir zaferdir

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 11 Mart Anlaşması’nın 53’üncü yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

“Ölümsüz Barzani liderliğinde yapılan Eylül Devrimi şehitleri ile tüm Kürdistan şehitlerinin ruhlarına selam ve dua olsun” diyen Neçirvan Barzani, mesajında şunlara yer verdi:

“11 Mart Anlaşması, dönemin zorlu denklemleri ile bölgesel ve uluslararası karmaşa durumunda yapılmış büyük bir başarı ve Kürdistan halkının bazı haklarını tanıyan ve davasının meşruiyetini dünyaya duyuran en önemli resmi belgedir. Anlaşma, Kürdistan halkının Raperin’den, parlamento, hükümet ve federalizme kadar diğer tüm kazanımları için de temel oluşturmuştur.

11 Mart Anlaşması, Irak’ı ve halkını daha iyi bir kadere taşıyacak ve bölge ile dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline getirecek örnek bir çözümdü. Ancak Irak yöneticilerinin pişmanlığı, mantığın gücü yerine savaş mantığının seçilmesi, savaş, geriye düşme, ülke kaynakları ve zenginliklerinin heder edilmesinden başka Irak’a bir şey getirmedi. Şimdiye kadar da Irak o yanlışın bedelini ödemektedir.

Bu vesileyle Irak ve Kürdistanlı tüm güç ve taraflara, bu geçmişten öğüt ve ders almaya, geçmişin hatalarından yararlanmaya çağırıyorum. Irak’ın zenginlikleri, maddi ve insani kaynakları, ülkenin gelişmesi ve vatandaşlarının müreffeh bir hayat yaşaması için harcanmalı. Irak’ın tüm bileşenlerinin hakları için çalışalım, ülkenin federal sistemi, egemenliği, huzur ve istikrarını koruyalım. Hepimiz birbirimizi kabul ederek, hoşgörü, birlik ve beraberlik, mamur bir ülkenin kurulması, müreffeh bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için çalışalım.”