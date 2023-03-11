Politika

Başkan Barzani: 11 Mart Anlaşması Kürdistan halkının varlığını daha yüksek bir aşamaya taşıdı

Başkan Barzani, 11 Mart Anlaşması’nın, Kürdistan halkının Irak devleti içindeki tanımı ve varlığını daha yüksek ve güçlü bir aşamaya taşıdığını söyledi.
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kürdistan Mesud Barzani 11 Mart Anlaşması

ERBİL (K24)

11 Mart Anlaşması’nın 53’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Mesud Barzani, “11 Mart Anlaşması, Kürdistan halkı kurtuluş hareketinin en kıymetli kazanımlarından biridir” dedi.

“Bu tarihi olayın önemi, Kürdistan halkı ve KDP’nin Barzani liderliğindeki mücadelesi sayesinde dönemin Irak rejiminin 1970’te ilk kez milletimizin bazı haklarını resmi olarak tanımasından ileri gelmektedir. O hakları ki Irak devletinin kuruluşundan itibaren ihlal edilmiş ve kuşatılmıştı” diyen Başkan Barzani, mesajının devamında şunları belirtti:

“Peşmerge ile Kürdistan halkının ulusal ve dini tüm sınıflarının mücadelesinin ürünü olan 11 Mart Anlaşması, Kürdistan halkının Irak devleti içindeki tanımı ve varlığını daha yüksek ve güçlü bir aşamaya taşıdı, Kürdistan bireylerinin içindeki özgüveni güçlendirdi. Her ne kadar Irak rejimi Kürdistan halkının haklarına sırt çevirip 11 Mart Anlaşmasını ihlal etse de bu büyük kazanım, milletimizin mücadelesi açısından daha büyük bir aşama ve adımın kapısı oldu, kazanım ve başarıyı arttırdı.

11 Mart Anlaşması’nın 53’üncü yıldönümünde Kürdistan halkının barış ve birlikte yaşam mesajını yineliyoruz. Şunu da herkese bildirmek istiyoruz ki Kürdistan halkı, hiçbir durumda ve her türlü baskı altında hak, özgürlük ve kazanımlarından geri adım atmaz.”

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