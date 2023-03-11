Soylu: Depremlerde 6 bin 265 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu, hem gelinen süreci değerlendirdiklerini hem de atacakları adımları yeniden masaya yatırdıklarını söyledi.

Soylu, "Şu ana kadar deprem bölgesinde 209 konteyner kent kurulumuna başlandı. Bunun şu ana kadar 42'sinin altyapısı tamamlanmış oldu. Bu 209 konteyner kente de 108 bin konteyner yerleştirilecek. Şu ana kadar 15 bin 809 konteyner kuruldu, kurulmaya devam ediyor" diye konuştu.

Malatya'da şu ana kadar 3 bin 247 konteyner kurulduğunu ve büyük bölümüne ailelerin yerleştirildiğini aktaran Soylu, "Bu yerleştirmeler öncelikle; Allah rahmet eylesin, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarından başlıyor. Hemen akabinde depremden mağdur olan şehit aileleri ve gazi yakınları, aynı zamanda hasta, yaşlı, yatalak, engelli ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yardım alanlardan başlayarak ev sahibi ve kiracılar yerleştirilmeye devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

Soylu, AFAD tarafından 411 bin çadırın dağıtıldığını ve dağıtılmaya devam edildiğini belirterek, bu ayın sonuna kadar 300 bin çadırın daha dağıtılacağını, toplam 700 bin sayısına ulaşılmış olacağını, Malatya'da ise 52 bin 892 çadırın dağıtımının yapıldığını kaydetti.

“47 BİN 932 KİŞİNİN ÖLÜM TESCİL İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ”

Depremlerde hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümünün nüfusa tescilinin gerçekleştirildiğine değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Nüfusta tescil şöyle gerçekleşiyor; Sağlık Bakanlığı'nın verdiği veriler, kırsalda hayatını kaybedip jandarma ve kaymakamlık tarafından bildirilenler, başsavcılıklar tarafından ölü muayenesiyle bildirilenlerle birlikte 3 kanal. Bir kanal daha var; yabancı uyruklu vatandaşlar, bütün bunların tamamı Göçte tescil ediliyor. 4 ayrı kanaldan Türkiye Cumhuriyeti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne geliyor ve bunlar da ölüm tescil işlemlerini gerçekleştiriyor. Şu anda 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemleri gerçekleştirildi. Bunların 6 bin 265'i yabancı uyruklu, yani Suriye dahil, başka ülkelerin tabiiyetine mensup olanlar. Şu ana kadar da gerek DNA'sı alınan gerek parmak izi alınan ve araştırması yapılan bin 619 kişinin de kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Afette şu ana kadar henüz yakınını bulamayan toplam emniyetimize başvuru sayısı 264. DNA eşleştirmeleri, parmak izi eşleştirmeleri başsavcılıklar, kriminal daire tarafından devam etmektedir."

Soylu, deprem bölgesinde 10 bin esnafa geçici dükkân yaptıklarını bildirdi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Kaçak binalardan kaynaklanan sorunlara değinen Soylu, bunlara ilişkin hasar tespit sonuçlarını göremeyen vatandaşların afet koordinasyon merkezlerine başvurabileceğini kaydetti.

Soylu, "Bunu da arkadaşlarımız eşleştirdiler. e-Devlet veya hasartespit.csb.gov.tr'ye girdikleri zaman Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi'nin yani e-Devlet'in bir adresi olacak, T.C. kimliği olacak. Bir de bazen suyun, elektriğin, doğal gazın adresi farklı oluyor, birisi eskiden almış oluyor. Onları da yanında yazacak. Yani iki adres olacak, bir ana adres, esasında e-Devlet'te kayıtlı olması gereken adres. Bir de yerel olarak belki farklı bir adres olabilir. O ikisinde de hasar tespitin ne olduğu yazmış olacak" diye konuştu.

Vatandaşın geçmişten beri adres olarak bildiği ancak sonradan değişen ve bilmediği, bu şekilde yüzde 10-20'lik bir kesim olduğunu aktaran Soylu, "Onunla onu eşleştirerek de hasar tespitte bir kolaylık olsun diye bir adım daha attık. Bu da e-Devlet'ten yayımlandı. Buradaki muradımız şu, burada da bir eksiklik olabilir, burada da bir maddi hata olabilir. Orada da müracaat edecekleri yer afet koordinasyon merkezlerindeki müracaat çadırları var, hem orada Çevre ve Şehirciliğin elemanları var hem AFAD'ın elemanları var hem kaymakamlığın elemanları var. Onlar da vatandaşlarımıza yardımcı olacak. Hiç kimse endişe etmesin" ifadelerini kullandı.