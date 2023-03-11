‘Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan
HABER MERKEZİ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Özdağ, “ATA ittifakı imza töreni ve ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan’ın adaylığının açıklanması için düzenlediğimiz tören saat 14.00’de Zafer Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilecek. Türk Milleti 1921 Anayasasını savunan 2 ittifak karşısında çaresiz değildir. Artık ATA İttifakı var” dedi.
ATA ittifakı imza töreni ve ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan’ın adaylığının açıklanması için düzenlediğimiz tören saat 14.00’de Zafer Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilecek. Türk Milleti 1921 Anayasasını savunan 2 ittifak karşısında çaresiz değildir.… https://t.co/DrnDIBAilW pic.twitter.com/SPxZlixWoT— Ümit Özdağ (@umitozdag) March 11, 2023