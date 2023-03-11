Politika

‘Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kurdukları ‘Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının eski MHP Milletvekili Sinan Oğan olduğunu açıkladı.
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Sinan Oğan
Sinan Oğan
türkiye Zafer Partisi Ümit Özdağ Sinan Oğan Ata İttifakı

HABER MERKEZİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özdağ, “ATA ittifakı imza töreni ve ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan’ın adaylığının açıklanması için düzenlediğimiz tören saat 14.00’de Zafer Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilecek. Türk Milleti 1921 Anayasasını savunan 2 ittifak karşısında çaresiz değildir. Artık ATA İttifakı var” dedi.

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