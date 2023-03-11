Politika

HÜDA PAR: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ı destekleyeceğiz

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerde Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.
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kürdistan HÜDA PAR Cumhur İttifakı Seçim Zekeriya Yapıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan

DİYARBAKIR (K24)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

HÜDA PAR lideri, bu sabah toplantı yaptıklarını ve gündemlerinde 2 madde olduklarını söyledi. 

Yapıcıoğlu, "Başkanlık Divanı toplantısında, daha önce yetkili kurullarımızla hatta il ve ilçe teşkilatlarımızla da yapmış olduğumuz istişarelerle uyumlu olarak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Bu kararın milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı’na katılıp katılmayacaklarını sorusuna da yanıt veren Yapıcıoğlu, görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Yapıcıoğlu, AK Parti'den bir heyetin önümüzdeki pazartesi günü HÜDA PAR Genel Merkezi’ni ziyaret edeceğini ve görüşme gerçekleştireceklerini dile getirdi.

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