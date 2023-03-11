Bahçeli’den AYM’ye HDP tepkisi: Hukuk skandalı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Bahçeli, HDP kapatma davasındaki son iki kararları nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ni sert sözlerle eleştirdi.

HDP'nin Hazine yardımı almasına yönelik kararın "hukuk skandalı" olarak niteleyen Bahçeli, sözlü savunmanın ertelenmesiyle HDP'nin seçime girmesinin kolaylaştırıldığını belirterek, "Üyelerin yerinde Kandil'den üç beş terörist olsa aynı karar çıkmayacak mıydı? ifadelerini kullandı.

Bahçeli şunları söyledi:

“AYM'nin HDP ile ilgili aldığı karar garabet ve gafilliktir. AYM'nin bölücü terör örgütünün arka bahçesi olması hukuk katlidir. Buna göz yumamayız. Böylesi alçalmayı sineye çekemeyiz. Şehitlerin kemiklerini sızlatan kahramanlarımızı incitip yok sayan mahkemeyi biz de yok sayarız.”

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere ilişkin de konuşan Bahçeli şöyle devam etti:

“MHP ve Cumhur İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine tam olarak hazırdır, başarmaya da kararlıdır.

(Hazine yardımı) 14 Mayıs'taki seçimler için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin depremden etkilenen 11 ilimize ve depremzede vatandaşlarımıza aktarılması düşünülmelidir. MHP, böyle bir feragate gönüllüdür, diğer siyasi partilerden aynı hassasiyeti ümit etmektedir. Hazine yardımının 3 katı düzeyindeki kısmından vazgeçmeye varız herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz.”