Politika

‘Millet İttifakı, ekonominin başına Ali Babacan'ı getirecek’

Millet İttifakı'ndan üst düzey kaynaklar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirileceğini belirtti.
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Ali Babacan
Ali Babacan
türkiye Ali Babacan Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu

HABER MERKEZİ

Millet İttifakı'ndan dört üst düzey yetkili, ittifakın 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirileceğini söyledi.

Reuters'a konuşan dört üst düzey kaynak, 'ittifakın hemen görevi devralıp çalışmalarına başlayacak Merkez Bankası Başkanı adayının da hazır olduğunu belirtti. Fakat kaynaklar bu adayın kim olduğunu söylemedi. 

İttifaktan üst düzey bir yetkili, "Babacan'ın yöneteceği bir sistemde, önemli bakanlıkların diğer partiler tarafından üstlenileceği, kurum ve kuruluşların en uygun şekilde sorumlulara bağlanacağı bir yapı olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Yetkili ayrıca 'Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da ikiye bölünebileceği' öngörüsünü paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir yetkili ise "Ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceğine dair çalışmalar ve hazırlıklar var elbette" diyerek, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'göreve geldiğinde yapacağı ilk işlerden birinin Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerini görevden almak olacağını daha önce de söylediğini' hatırlattı.

"Şu anda Merkez Bankası Başkanlığı için genç, hem yurt içinde hem uluslararası arenada kredibilitesi olan, merkez bankacılığını bilen, hemen görevi devralıp çalışmalarına başlayacak bir aday var, o da hazır durumda" diyen CHP'li yetkili, "Bağımsız bir Merkez Bankası olacak" ifadelerini kullandı.

Yetkili, "Siyasi müdahaleler olmayacak. Ekonomi yönetimi açısından şu anda DEVA Partisi ve Babacan daha çok hazır görünüyor. Partilerimizin ekonomi kadroları oldukça iyi ve iddialı... Serbest piyasa koşullarının uygulandığı bir yapıya kavuşacağız" açıklamasında bulundu. 

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