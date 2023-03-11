İran: Rusya'dan Su-35 savaş uçaklarının alımı kesinleşti

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İran devlet televizyonunun İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine dayandırdığı habere göre, Rusya'dan Su-35 uçaklarının alımı kesinleşti.

İran'ın 1988'de İran-Irak arasındaki savaşın ardından bazı ülkelere savaş uçağı alma talebini ilettiği ve Rusya'nın da bu talebe olumlu yanıt verdiği aktarıldı.

BM tarafından 2007 itibarıyla İran'a uygulanan silah ambargosunun Ekim 2020'de kaldırılmasının ardından Rusya'dan Su-35 uçaklarının tedariki konusunda girişimlere başlandığı ve nihayet savaş uçaklarının satın alma prosedürlerinin tamamlandığı belirtildi.

Haberde, satın alma sözleşmesinin ne zaman sonuçlandığı ve Rusya'dan İran'a kaç adet Su-35'in ne zaman teslim edileceği bilgisi verilmedi.

Ülke medyasında yer bulan haberlere göre, İran, Rusya'dan öncelikle 24 savaş uçağı alacak.

Tahran'ın 2015'te BM Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri ve Almanya arasında imzaladığı nükleer anlaşma uyarınca, 13 yıldır uygulanan uluslararası silah ambargosu ile bazı İranlı yetkililere yönelik getirilen uluslararası seyahat yasağı 2020'de kaldırılmıştı.

Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan tek koltuklu, çift motorlu Su-35, çok amaçlı dördüncü nesil avcı uçağı olarak kullanılıyor.

Ambargolar nedeniyle uzun bir süredir savaş uçağı alımı yapamayan İran'ın Hava Kuvvetleri envanterinde eski ABD yapımı F-4, F-5 ve F-14 ile Rus Mig-29 ve Su-24 savaş uçakları bulunuyor.