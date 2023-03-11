Azerbaycan’dan İran'a nota: Provokasyon ve düşmanca bir davranış

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, ortak bir açıklama yaparak İran'a protesto notası verildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Azerbaycan İran'a ait savaş uçağının iki ülke sınırında uçuş gerçekleştirmesi sebebiyle komşusu İran'a nota verdi.

İki bakanlığın ortak açıklamasında, 'İran'a ait savaş uçağının, yerel saatle 09.44'ten 10.26'ya kadar iki ülke sınırında Zengilan ile Bilesuvar illeri arasındaki hatta uçuş yaptığı' bildirildi.

Açıklamada, 'İran'a ait savaş uçağının sınıra 3 ile 5 kilometre mesafede seyrettiği, bazı durumlarda ise sınır hattının tam üstünde uçtuğu' belirtildi.

'Herhangi bir askeri uçağın komşu ülkenin sınırına yaklaşması halinde önceden uyarı yapılması gerektiği yönünde uluslararası kabul görmüş uygulama bulunduğunu' hatırlatan bakanlıklar, konuya ilişkin ortak açıklamalarında, "Bu uygulamanın aksine İran savaş uçağının sınıra bu kadar yakınlaşması ve sınır hattında uçması sivil havacılığın güvenliğini tehdit ediyor ve iki ülke arasındaki ilişkileri geriyor" dedi.

"Bir savaş uçağının Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarının yakınlarında yarım saatten fazla uçması, Azerbaycan'a karşı provokasyon ve düşmanca davranıştır" denilen açıklamada, "İran'ın 2022'de Azerbaycan sınırlarına yakın bölgede, Aras Nehri boyunca geniş çaplı askeri tatbikat düzenlediğini hatırlatmak isteriz. İran'ı böylesine provokatif adımdan ötürü şiddetle kınıyor, konuyla ilgili açıklama vermeye ve gelecekte bu tür adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, gelişmeler üzerine İran'ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve kendisine protesto notası verildiği bilgisi paylaşıldı.