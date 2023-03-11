Yeniden Refah Partisi’nden Cumhur İttifakı’na katılım şartları

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Bugün kararını açıklaması beklenen Yeniden Refah Partisi'nin Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, Cumhur İttifakı'na katılım için istediği bazı şartları açıkladı.

Güner, “Bir ittifak yapabilmemiz için partilerin 30 maddelik şartları kabul etmeleri gerekiyor" diyerek bir paylaşım yaptı.

Güner paylaşımında şunları sıraladı:

- LGBT derneklerinin kapatılması

- Tarıma ve çiftçilere destek verilmesi

- 6284 kalkması

- Süresiz nafakanın ortadan kalması

- Ahlak ve Maneviyat öncelikli eğitim sistemi inşa edilmesi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün (10 Mart) Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ziyaret ederek, partinin Cumhur İttifakı'na katılımı için resmi davette bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Yaklaşan seçimler dolayısıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı’nda görmek istediklerini ifade ettiler. Yetkili kurumlarımızla değerlendirmeler yapıp istişare edeceğiz. Kendilerine de en kısa zamanda cevap vereceğiz” açıklamasında bulundu.