AFAD: Depremlerde can kaybı 47 bin 975'e yükseldi

HABER MERKEZİ

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Sezer şunları söyledi:

“Depremlerde can kaybı 47 bin 975'e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında Suriyeli olmak üzere 6 bin 278 yabancı uyruklu da bulunuyor.

Artçı sarsıntılar devam ediyor, bölgede yıkılacak ağır hasarlı binalar var. Vatandaşlarımızın girmemesi konusunda uyarılarımız devam ediyor. Artçı sarsıntıların hem bölgede hem de bölge dışında devam edeceğini düşünüyoruz.”