İran'da zehirlenme vakalarında artış: 3 ayda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi

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İran’ın resmi ajansı IRNA’ya göre, Huzistan eyaletinin Ahvaz ve Abadan şehirlerinde yeni zehirlenme vakaları görüldü.

Abadan Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Seyyid Muhammed Muhammedi şehirdeki Muin Kız Okulundaki bazı öğrencilerde zehirlenme belirtilerine rastlandığını açıkladı.

Olayın duyulmasının ardından Abadan Tıbbi Acil Durum Merkezi uzmanlarının zehirlenmenin yaşandığı okula gittiğini kaydeden Muhammedi, bazı öğrencilerin Ayetullah Talegani ve Şehid Beheşti hastanelerine kaldırıldığını belirtti.

16 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bir öğrencinin tedavisi ise devam ediyor.

Ahvaz Cundişapur Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Habib Hayber ise sayı belirtmeksizin Ahvaz’ın Bağmelek bölgesindeki bir lisede öğrencilerin zehirlendiğini, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini söyledi.

ZEHİRLENME VAKALARI

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları meydana geliyor.

Eğitim ve Öğretim Bakan Yardımcısı Yunus Penahi, 26 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin zehirlenme vakalarında "kasıt" olduğunu ifade ederek "Bazı kişilerin başta kız okulları olmak üzere tüm okulların kapatılmasını istediği tespit edildi" demişti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de şüpheli vakaların kaynağını araştırmak üzere 1 Mart'ta İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Sağlık Bakanı Behram Aynullahi'yi görevlendirmişti.

Reisi, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, kız öğrencilerin zehirlenmesinden "İran düşmanlarını" sorumlu tutarak, "Bugün, ülkenin ilerlemesiyle birlikte düşmanlıklar da arttı; bunun en son örneği okullarda güvensizlik ve ailelerde endişe ortamı oluşturma girişimidir" ifadelerini kullanmıştı.

İran lideri Ali Hamaney, toplumda endişenin giderek artması üzerine yaptığı açıklamada, yetkililere "olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli cezaya çarptırılması" talimatı verdiğini belirtmişti.

Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, zehirlenme vakalarının faillerinin "idamla" yargılanacağını söylemişti.

İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu Üyesi Muhammed Hasan Asferi, 5 Mart'taki açıklamasında, 30 Kasım 2022'den bu yana 25 eyaletteki 230 okulda çoğunluğunu kızların oluşturduğu 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiğini bildirmişti.

Sağlık Bakanlığının zehirlenme vakalarıyla ilgili 6 Mart’ta açıkladığı raporda, vakalarda birkaç çeşit zehirli gaz kullanıldığından bahsedilirken söz konusu kimyasal maddelerin içeriğinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

Zehirlenme vakalarının önlenmemesine tepki gösteren üniversite öğrencileri, öğretmenler ve veliler, ülkenin bazı kentlerinde düzenledikleri gösterilerle yetkilileri protesto etmişti.