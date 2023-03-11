Politika

Başkan Barzani, Ezidi Miri ve Ezidi Ruhani Meclisi ile bir araya geldi

Başkan Barzani, Ezidi Kürtlerin ötekileştirilmesine hiçbir şekilde izin verilmeyeceği konusunda Ezidi liderlere güvence verdi.
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kürdistan Mesud Barzani Hazım Tahsin Beg Ezidi Baba Şeyh Ali İlyas

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Ezidi Kürtlerin Miri Hazım Tahsin Beg, Baba Şeyh Ali İlyas ve Ezidi Ruhani Meclisi ile bir araya geldi.

Yurtdışı ziyaretleri hakkında Başkan Barzani’ye bilgi veren Ezidi Miri Hazım Beg, Peşmerge ve Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Şengal'in kurtarılması, Ezidi Kürtler ve diğer toplulukların korunması ve desteklenmesi için yaptığı fedakarlıklardan takdirle söz etti.

Görüşmede ayrıca Şengal Anlaşması’nın bir an önce hayata geçirilmesi ve göçmenlerin evlerine dönüşünün önündeki engellerin kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Şengal’e ilişkin Başkan Barzani, Şengal Anlaşması’nın uygulanmasını her yönden desteklediğini kaydederek, yasa dışı güçlerin Şengal’i terk etmesi ve Şengal’deki durumun normale döndürülerek yerli halka teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Barzani, Ezidi Kürtlerin ötekileştirilmesine hiçbir şekilde izin verilmeyeceği konusunda konuklarına güvence verdi.

 

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