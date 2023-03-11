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Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD, Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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türkiye Adana Deprem

HABER MERKEZİ

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliği 6.88 km olarak ölçüldü.

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