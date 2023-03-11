Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin derinliği 6.88 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 11, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Yüreğir (Adana)
Tarih:2023-03-11
Saat:22:35:16 TSİ
Enlem:36.952 N
Boylam:35.656 E
Derinlik:6.88 km
Detay:https://t.co/oN0bqTfedP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi