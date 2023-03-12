Politika

CENTCOM Komutanı’ndan Rojava’ya ziyaret

CENTCOM Komutanı ABD birlikleri ve DSG yetkilileriyle görüşüp DAİŞ'lilerin tutulduğu yerleri ziyaret etti.
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Kurilla DAİŞ'li aileleriyle de görüştü (Foto: AFP)
Kurilla DAİŞ'li aileleriyle de görüştü (Foto: AFP)
kürdistan CENTCOM Michael Erik Kurilla

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın Rojava’ya bir ziyaret düzenlediği bildirildi.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada Kurilla'nın 8 Mart'ta bölgede "ABD birlikleri ve terör örgütü DAİŞ'le mücadele bağlamında kilit rol oynayan yerleri" ziyaret ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Kurilla, ABD'nin ortağı olan ve DAİŞ'e karşı operasyonlar düzenleyen DSG’yi de ziyaret etti" ifadesine yer verilirken, DSG’nin "DAİŞ'e karşı her gün operasyon düzenlediği" vurgulandı.

Kurilla'nın Rojava’nın Haseke ilinde DAİŞ’lilerin tutulduğu yerleri de ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, DAİŞ'li ailelerin bulunduğu Roj ve Hol Kamplarını da gittiği kaydedildi.

Açıklamada, Kurilla'nın "İlk elden, çocukların ne kadar kötü koşullarda yaşadığını gördüm. Hol Kampı insanların çektiği acıyı açık bir şekilde ortaya koyuyor. Tek kalıcı çözüm, buradaki kişilerin zamanlı ve başarılı bir şekilde kendi ülkelerine iade edilmesi" ifadelerine yer verildi.

ABD GENELKURMAY BAŞKANI DA ZİYARET ETMİŞTİ

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de 4 Mart'ta Suriye’nin kuzeydoğusunu ziyaret etmişti.

Milley'in sadece ABD askerleri ile görüştüğü belirtilmişti.

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