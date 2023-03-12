ENKS’den 12 Mart mesajı: Kürt davasını yeni bir mücadele aşamasına taşıdı

ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Rojava’nın Kamışlo kentinde 12 Mart 2004 yılındaki başkaldırının yıldönümünde bir mesaj yayımladı.

ENKS’nin mesajında şunlar yer aldı:

“Bugün, Suriye rejimi güçlerinin Kürt milli mücadelesine karşı vahşi bir katliam gerçekleştirdiği 12 Mart 2004 başkaldırısının üzerinden 19 yıl geçti. Rejim, Kamışlo ve Deyr ez-Zor takımları arasında oynanan futbol maçındaki olaylardan yararlanarak, stadyumdaki Kürt gençlerine doğrudan ateş açtı. Ayrıca ertesi gün şehitlerin cenaze töreninde çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla başkaldırı kısa sürede Kobani, Serêkaniyê, Hesekê, Amude, Afrin, Halep ve Şam'a kadar yayıldı.”

Mart 2004 başkaldırısının Suriye Kürdistanı'nda (Rojava) Kürt mücadelesini yeni bir aşamaya taşıdığı, Kürt davasını dar yerel çerçeveden çıkarıp uluslararası alana taşıdığı ve Ortadoğu'nun önemli konuları listesine yerleştirdiği belirtildi.

Mesajın devamında, ENKS’nin bu vesileyle Kürtlerin ulusal meseleleri ve talepleri için birlik ve beraberliğe vurgu yaptığı ve çözüm için anayasayı işaret ettiği ifade edildi.