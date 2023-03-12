Politika

Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla gençlik buluşması düzenleniyor

Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla bugün Duhok’ta gençlik buluşması düzenleniyor.
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kürdistan Mesrur Barzani gençlik

DUHOK (K24)

Bugün saat 11.00’de Duhok Üniversitesi Konferans Salonu’nda Başbakan Mesrur Barzani ve Kürdistan Bölgesi’nin farklı kentlerinden binlerce gencin katılımıyla gençlik buluşması gerçekleştiriliyor.

K24’e konuşan etkinliği düzenleyen ekipte yer alan Kawar Nerweyi, bu buluşma için 6 aydır hazırlık yaptıklarını belirterek, “İlk kez Kürdistan Bölgesi genelinde bu formda bir buluşma gerçekleşiyor” dedi.

Etkinlikte Kürdistan Bölgesi’nde halkın ve özelde gençlerin yaşamını ilgilendiren 6 konunun tartışılacağını belirten Nerweyi, farklı panellerde 6 konuşmacının, Kürdistan Bölgesi’ndeki gençler ile halkı ilgilendiren işsizlik, eğitim, yapay zeka, sosyal medya, uyuşturucu kullanımı gibi konular hakkında araştırmalarını paylaşacağını kaydetti.

Etkinlikteki tartışmalarda, söz konusu sorunların çözüm yolları aranacak.

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