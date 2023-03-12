İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 3 ölü
HABER MERKEZİ
Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in 07.15 sularında Tartus ve Hama kırsallarında bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Suriye ordusundan 3 askerin yaralandığı öne sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin bazılarını düşürdü" ifadeleri kullanıldı.
Henüz İsrail'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Şam yönetimine ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.