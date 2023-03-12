İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 3 ölü

İsrail'in sabah saatlerinde 07.15 sularında Suriye’nin Tartus ve Hama kırsallarında bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini ve 3 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.