Politika

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 3 ölü

İsrail'in sabah saatlerinde 07.15 sularında Suriye’nin Tartus ve Hama kırsallarında bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini ve 3 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
suriye İsrail Suriye Hava saldırısı

HABER MERKEZİ

Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in 07.15 sularında Tartus ve Hama kırsallarında bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Suriye ordusundan 3 askerin yaralandığı öne sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin bazılarını düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

Henüz İsrail'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Şam yönetimine ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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