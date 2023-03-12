Politika

Başbakan: Kürdistan şu an tüm Irak’tan daha mamur

Başbakan Mesrur Barzani, “Tarihini bilmeyen, daha iyi bir gelecek inşa edemez” dedi.
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kürdistan

DUHOK (K24)

Duhok’ta düzenlenen 1. Gençlik Buluşması’nda konuşan Başbakan Mesrur Barzani, dağda mücadele yürütüldüğü dönemde Peşmerge’nin hayalinin, bir çalının altında dahi olsa Kürdistan’da özgür yaşamak olduğunu belirtti.

Kürdistan’ın kent ve kasabalarının kurtarılması süreci olan Raperin’in (Ayaklanma) yıldönümünde tüm Kürdistan halkını kutlayan Başbakan, “Milletimizin baskıdan kurtuluşu olan bu anma, büyük ve kutludur. Tüm Kürdistan halkının hayatında tarihsel bir dönüm noktasıdır. Irak’ta ve dışarda Raperin’den önce yaşayanlar, göç ve baskı altında yaşamı gördüler. Hatırlıyorum, arkadaşlarım ve Peşmergelerle oturduğumuzda ‘Keşke Kürdistan’a dönebilsek ve özgürce yaşayabilseydik de varsın bir çalının altında yaşasaydık’ diyorlardı. Allah’a binlerce şükürler olsun Kürdistan’a döndük. Kürdistan şu an özgürdür, bir çalının altında da değiliz. Kürdistan tüm Irak’tan daha mamurdur” diye konuştu.

Yenilenecek…

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