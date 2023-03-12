Gözlemevi: DAİŞ 70 günden kısa sürede 145 sivil ve askeri öldürdü

HABER MERKEZİ.

SOHR, yılın başından bu yana terör örgütü DAŞ’in çölün farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği 38 silahlı saldırı, pusu ve patlamayı belgelediğini açıkladı.

Bu saldırılar sonucu, aralarında bir kadının da bulunduğu 91 vatandaş hayatını kaybederken, Suriyeli ve Suriyeli olmayan İran destekli 14 milis ve 40 rejim askeri ile onlara bağlı milisler öldü.

Rejim güçleriyle yaşanan çatışmalar ve Rus hava saldırılarında ise DAİŞ saflarında 4 unsur öldü.

SOHR’a göre, DAİŞ’in Humus çölünde düzenlediği 13 ayrı saldırıda biri kadın olmak üzere 77 sivilin yanı sıra, İran’a bağlı 3 milis ve 19 rejim askeri öldü.

Örgütün Rakka çölünde gerçekleştirdiği 7 farklı eylemde ise rejim güçlerinden 11 kişi ve bir sivil öldürüldü. Bölgede çıkan çatışmada DAİŞ saflarından ise 3 unsur öldü.

Deyr ez-Zor çölündeki 13 saldırıda, 20 rejim askeri, 11 İran yanlısı milis ve bir sivil öldü. Çatışmalarda bir DAİŞ mensubu öldürüldü.

DAİŞ’in Hama çölünde düzenlediği 5 saldırıda ise 12 sivil ve Ulusal Savunma Kuvvetleri’nden bir kişi hayatını kaybetti.

Aynı şekilde DAİŞ, çölün ayrı ayrı bölgelerinde yer mantarı toplayan onlarca sivil ve askeri personeli kaçırdı.

SOHR, DAİŞ’in 2022 yılında Suriye çölünün farklı bölgelerinde düzenlediği 100’den fazla eylemde, 5’i sivil, 234’ü rejim askeri ve onlara bağlı milisler, 27’si İran yanlısı milis olmak üzere 266 kişiyi öldürdüğünü belgeledi.