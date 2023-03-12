Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin 7,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 12, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-03-12
Saat:15:31:21 TSİ
Enlem:37.928 N
Boylam:36.254 E
Derinlik:7.7 km
Detay:https://t.co/xWD0If3hR4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi