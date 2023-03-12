BM Temsilcisi: Irak su kriziyle karşı karşıya

ERBİL (K24)

Irak resmi haber ajansına konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, BM’nin iklim değişikliğiyle ilgili konferansının Irak’ta gerçekleştiğini söyledi.

Irak’ın su kriziyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Jeanine Hennis-Plasschaert, “Su krizinin çözümü konusunda hep beraber çalışmalıyız, Irak tek başına bu sorunun üstesinden gelemez” dedi.

Sorunun çözümü için uluslararası topluma çağrıda bulunan Plasschaert, Irak’ın uluslararası örgütlere, ve komşu ülkelerin yardımına ihtiyacı olduğunu ifade etti.

“Bugün Irak için yardım toplamak için buradayız” diyen Plasschaert, “BM’nin yapabileceği şey teknik destek sunmak ve etkili bir diyalog çağrısı yapmak” ifadelerini kullandı.

Bugün Başbakan Muhammed Şiya Sudani’nin katılımıyla Irak’ın Basra kentinde İklim Konferansı başladı. İki gün sürecek konferansta Irak’taki su kriziyle çözüm yolları aranacak.