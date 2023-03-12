Politika

BM Temsilcisi: Irak su kriziyle karşı karşıya

BM Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak’ın su kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, sorunun acil çözümü için uluslararası topluma çağrıda bulundu.
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BM Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert
BM Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert
Irak Birleşmiş Milletler Jeanine Hennis-Plasschaert Irak su krizi

ERBİL (K24)

Irak resmi haber ajansına konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, BM’nin iklim değişikliğiyle ilgili konferansının Irak’ta gerçekleştiğini söyledi.

Irak’ın su kriziyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Jeanine Hennis-Plasschaert, “Su krizinin çözümü konusunda hep beraber çalışmalıyız, Irak tek başına bu sorunun üstesinden gelemez” dedi.

Sorunun çözümü için uluslararası topluma çağrıda bulunan Plasschaert, Irak’ın uluslararası örgütlere, ve komşu ülkelerin yardımına ihtiyacı olduğunu ifade etti.

“Bugün Irak için yardım toplamak için buradayız” diyen Plasschaert, “BM’nin yapabileceği şey teknik destek sunmak ve etkili bir diyalog çağrısı yapmak” ifadelerini kullandı.

Bugün Başbakan Muhammed Şiya Sudani’nin katılımıyla Irak’ın Basra kentinde İklim Konferansı başladı. İki gün sürecek konferansta Irak’taki su kriziyle çözüm yolları aranacak.

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