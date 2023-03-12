Politika

Türkiye’den kaçırılan İranlı muhalif lider hakkında karar verildi

İran Yüksek Mahkemesi, ülkede faaliyet gösteren Nidal Hareketi lideri Habib Ferecullah Cab'ın idam kararını onadı.
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İran İran Habib Ferecullah Cab İdam cezası Nidal Hareketi

HABER MERKEZİ

İran Yüksek Mahkeme Halkla İlişkiler Müdürü Emri Haşimi, Twitter hesabından, ülkede faaliyet gösteren Nidal Hareketi lideri Habib Ferecullah Cab hakkındaki kararı duyurdu.

Haşimi, “Habib Ferecullah Cab’ın idam cezası, başında olduğu Nidal Hareketi’nin Huzistan eyaletinde 274 vatandaşın ölüm ve yaralanmasına neden olan eylemler düzenleyerek yeryüzünde bozgunculuk çıkartması nedeniyle Yüksek Mahkeme tarafından onandı” ifadelerini kullandı.

NİDAL HAREKETİ

İran’da Arapların çoğunlukta bulunduğu Huzistan eyaletinin özerkliği talebiyle 1999 yılında kurulan Haraketü'n-Nidal el-Arabiyye Li Tahriri'l-Ahvaz (Ahvaz’ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi) adını 2005 Ahvaz olaylarında duyurdu.

Nidal olarak bilinen örgüt, “Ahvazuna” isimli Arapça yayın yapan bir televizyon kanalına sahip.

Nidal Hareketi’nin, 22 Eylül 2018’de Ahvaz kentinde İran-Irak savaşını anma etkinlikleri kapsamındaki askeri geçit törenine saldıran örgüt olduğu iddia edildi. Söz konusu saldırıda 25 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.

Örgüt lideri Habib Ferecullah Cab, İran güçleri tarafından 2020 yılında Türkiye’den kaçırılmış, hakkında açılan dava sonucunda idama mahkum edilmişti.

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