Politika

İran: ABD ile tutuklu takası için anlaşmaya varıldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin, "ABD tarafında her şey yolunda giderse, kısa süre içinde bu takas gerçekleşecektir" açıklamasında bulundu.
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
İran İran ABD Esir takası

HABER MERKEZİ

Tahran yönetimi, Washington ile tutuklu takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Tutuklu takasının, kısa süre içerisinde gerçekleşmesini umduğunu söyleyen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "ABD tarafında her şey yolunda giderse, kısa süre içinde bu takas gerçekleşecektir" dedi.

BIDEN'A ÇAĞRI: BU KABUSU SONA ERDİRİN

İki ülke arasındaki tutuklu takası kapsamında, ABD-İran çifte vatandaşlığına sahip iş insanı Siamak Namazi'nin serbest bırakması planlanıyor. İran'da, “casusluk” suçlamasıyla 2016 yılında 10 yıl hapis cezasın çarptırılan ve Evin Cezaevi'nde tutulan Namazi, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'a çağrıda bulunmuştu.

Kendisi ile beraber iki ABD vatandaşının da serbest bırakılması için Biden'a seslenen Namazi, CNN'e telefon ile verdiği bir demeçte, "Bu kabusu sona erdirmek ve bizi eve getirmek için gerekeni yapmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AÇLIK GREVİNE BAŞLAMIŞTI

51 yaşındaki Namazi, ocak ayında Washington yönetiminin 'başarısız olduğunu' söyleyerek cezaevinde 7 günlük açlık grevine başlamıştı.

ABD-İran çifte vatandaşlığına sahip Emad Sharghi ve 66 yaşında bir çevreci olan Morad Tahbaz da, Evin Cezaevi'nde tutuluyor.

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